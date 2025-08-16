به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد احمدزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: چهل و دومین دوره مسابقه‌ها بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران به میزبانی مشهد برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین احمدزاده افزود: در این دوره نیز، برترین قاریان و حافظان از کشور‌های مختلف گردهم می‌آیند، تا با نمایش ظرفیت‌های قرآنی خویش، در فضایی معنوی به تبادل تجربیات دینی و فرهنگی بپردازند.

این رقابت‌ها در دو بخش آقایان و بانوان در رشته‌های حفظ کل، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل ویژه آقایان و رشته‌های حفظ کل و قرائت ترتیل ویژه بانوان در دو مرحلۀ (مقدماتی) غیرحضوری و (نیمه نهایی و نهایی) حضوری برگزار می‌شود.