به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی كوهسرخ گفت: ماموران گشت كلانترى ۱۱ امام علی (ع) ريوش حين گشت زنى در سطح شهر به يک دستگاه وانت پرايد مشكوک شدند و برای بررسی بيشتر اين خودرو را متوقف كردند.

سرهنگ مهدى قاسمی افزود: مأموران انتظامی در بازرسی از این وانت حدود ۵۰ کیلوگرم ماهى غيرمجاز و بدون مجوز بهداشتى را كشف و ۲ متخلف را برای سير مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفى کردند.

وی خاطرنشان كرد: ماموران انتظامی با افرادى كه بخواهند به هر نحو امنيت و سلامت مردم را به خطر بيندازند قاطعانه و قانونی برخورد می کنند.