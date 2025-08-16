به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس ستاد اقامه نماز مازندران گفت: ۲۱ مرداد سال ۱۳۶۱ روز تشکیل ستاد اقامه نماز کشور بود و ۳۰ مرداد سال ۱۳۴۸ آتش سوزی که در مسجدالاقصی ایجاد شد، ستاد اقامه نماز کشور این دهه را دهه فرهنگی ترویج معارف نماز و مسجد اعلام کرد.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه این دهه فرهنگی تجدید نظر در خصوص رویکرد‌هایی است که هر فردی می‌تواند در خصوص نماز و آموزه‌های دینی به وجود بیاورد، افزود:روزشمار برنامه‌های دهه فرهنگی ترویج معارف نماز و مسجدرا به صورت کتبی به ۱۱۰ دستگاه اجرایی مازندران اعلام کردیم.

رئیس ستاد اقامه نماز مازندران با بیان اینکه از دستگاه‌های اجرایی انتظار داریم که امر نماز را به صورت الگو به دیگران داشته باشند، ادامه داد: با توجه به تنظیم سند تحول و برش ۵ ساله ستاد اقامه نماز، سامانه‌ای را طراحی کردیم که کار‌ها و خدمات به صورت مستند در این سامانه باید بارگذاری شود.