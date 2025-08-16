مدیران کل امور مالیاتی، دامپزشکی، هواشناسی و کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی در سامانه سامد پاسخگوی سؤالات مردم بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ روز شنبه ۲۵ مردادماه مدیران کل هواشناسی و کتابخانه‌های عمومی استان ساعت ۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰ و مدیران کل امور مالیاتی ودامپزشکی استان از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم بودند.

این برنامه در اجرای نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد - تبیین اهداف دولت و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات هم‌وطنان و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه‌ها اجرا می‌شود.