وزیر کشور با بیان اینکه ۱۸ شهر به طرح تبدیل پسماند به سوخت «RDF» مجهز می‌شوند، گفت: برای این کار لازم است روزانه حداقل ۱۲۰ تن زباله تولید شود.

۱۸ شهر به طرح تبدیل پسماند به سوخت مجهز می‌شوند

۱۸ شهر به طرح تبدیل پسماند به سوخت مجهز می‌شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در گفت‌وگویی تلویزیونی تأکید کرد: ۱۸ شهر به طرح تبدیل پسماند به سوخت «RDF» مجهز می‌شوند.

وی افزود: این یک ایده بوده و نیاز به دستگاه‌هایی دارد که باید به کشور وارد شوند؛ بنابراین، لازم است روزانه حداقل ۱۲۰ تن زباله تولید شود تا این کارخانه بتواند برای جایگزینی گاز، کارایی خود را نشان دهد.

وزیر کشور گفت: اگر این موضوع به نتیجه نهایی برسد روزانه ۵ میلیون متر مکعب گاز صرفه‌جویی می‌شود.