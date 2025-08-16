مدیر کل فنی، مهندسی و هوشمند سازی شبکه توزیع توانیر در بخش خبری گفت: تاکنون بیش از ۵ و نیم میلیون کنتور هوشمند در کشور نصب و موجب بیش از ۶ هزار مگاوات صرفه جویی در مصرف برق شده است.

حامد احمدی بیان کرد: همچنین با نصب ۷۳ هزار کنتور هوشمند در ادارات صرفه جویی چشمگیری اتفاق افتاده، همچنین با نصب این کنتور‌ها، ۱۴ هزار اداره پر مصرف هم شناسایی شده است.

مدیر کل فنی، مهندسی و هوشمند سازی شبکه توزیع توانیر تصریح کرد: در حال حاضر عملیات توسعه کنتور‌های هوشمند در دستور کار وزارت نیرو و توانیر است و به قدرت این مسیر در حال پیش رفتن است.