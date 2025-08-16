پخش زنده
سرپرست فرمانداری خوی گفت: ایجاد ثبات در بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان تنها با نظارت دقیق، برخورد قاطع با متخلفان و همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی و مردم امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ غلامحسین آزاد در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان اظهار داشت: تنظیم بازار یک وظیفه جمعی است و باید با مشارکت تولیدکنندگان، فروشندگان و همراهی مردم به ثبات قیمتها دست یافت. وی افزود: بازرسیهای مشترک اداره صمت، اصناف و سایر دستگاهها بهطور مستمر ادامه دارد و اجازه نخواهیم داد سودجویان آرامش بازار را برهم بزنند.
فرماندار خوی بر استمرار بازرسیها، هماهنگی دستگاهها و حمایت از حقوق مصرفکنندگان تأکید کرد و گفت: تأمین آرامش و ثبات بازار از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است.
یحیی کاظمی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خوی با ارائه گزارشی از روند نظارتها گفت: طی روزهای اخیر بیش از دو هزار مورد بازرسی از فروشگاههای زنجیرهای و مراکز عمدهفروشی انجام شده که در نتیجه آن ۲۵۹ پرونده تخلف تشکیل و ۲۱ پرونده قاچاق به مراجع قضایی ارجاع شده است.
وی افزود: در سال جاری بیش از یکهزار و ۲۰۰ شکایت مردمی در حوزه بازار ثبت و رسیدگی شده و همچنین از مجموع دو هزار و ۳۴ مورد بازرسی اصناف، ۲۰۴ پرونده تخلف به ارزش ۱۶ میلیارد ریال تشکیل شده است.
رئیس اداره صمت خوی گرانفروشی، کمفروشی و عدم درج قیمت را از مهمترین تخلفات اصناف عنوان کرد و گفت: در ایام اربعین نیز دو شرکت مسافربری متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.