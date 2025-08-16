به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روز پنجم رقابت‌های بسکتبال ۳ به ۳ لیگ جوانان ملت‌های آسیا در کشور چین دنبال شد. دختران ایران پس از کسب دو پیروزی مقابل مغولستان و قزاقستان، راهی دیدار نهایی این رقابت‌ها شدند. این دیدار ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران برگزار می‌شود. پسران ایران هم در اولین بازی خود در مرحله گروهی مغولستان را مغلوب کردند و در دومین بازی به مصاف ژاپن خواهند رفت.

تیم‌های ملی بسکتبال ۳ به ۳ دختران و پسران ایران در حال حاضر به ترتیب در جایگاه ۸۰ و ۹۰ رنکینگ جهانی زیر ۲۳ سال قرار دارند. ملی‌پوشان کشورمان فارق از کسب نتیجه به منظور بهبود جایگاه خود در رده بندی جهانی بسکتبال ۳ به ۳ با برنامه‌ریزی از سال گذشته به این رقابت‌ها اعزام شدند.