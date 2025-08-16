صعود دختران ایران به دیدار پایانی روز چهارم لیگ بسکتبال جوانان ملتهای آسیا
دختران ایران به دیدار نهایی روز چهارم رقابت های لیگ بسکتبال سه نفره جوانان ملتهای آسیا صعود کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، روز پنجم رقابتهای بسکتبال ۳ به ۳ لیگ جوانان ملتهای آسیا در کشور چین دنبال شد. دختران ایران پس از کسب دو پیروزی مقابل مغولستان و قزاقستان، راهی دیدار نهایی این رقابتها شدند. این دیدار ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران برگزار میشود. پسران ایران هم در اولین بازی خود در مرحله گروهی مغولستان را مغلوب کردند و در دومین بازی به مصاف ژاپن خواهند رفت.
تیمهای ملی بسکتبال ۳ به ۳ دختران و پسران ایران در حال حاضر به ترتیب در جایگاه ۸۰ و ۹۰ رنکینگ جهانی زیر ۲۳ سال قرار دارند. ملیپوشان کشورمان فارق از کسب نتیجه به منظور بهبود جایگاه خود در رده بندی جهانی بسکتبال ۳ به ۳ با برنامهریزی از سال گذشته به این رقابتها اعزام شدند.