مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: در هدف گذاری برنامه پنج ساله هفتم توسعه قرار است تولید بنزین به ۱۲۹ میلیون لیتر، نفتگاز به ۱۳۰ میلیون لیتر و نفتکوره به ۴۹ میلیون لیتر در روز برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در تشریح تکالیف و چشمانداز صنعت پالایش در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت با اشاره به روابط دولت و واحدهای پالایشی در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: با آغاز خصوصیسازی شرکتها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت با هدف حمایت از شرکتهای پالایشی و حفظ روند پالایش نفت خام، میعانات گازی و تولید فرآوردههای تولیدی مورد نیاز کشور، تا زمان بهروزرسانی و افزایش توانمندی شرکتهای پالایشی بهعنوان یک بنگاه اقتصادی مستقل، قیمت نفت خام را بر اساس جزء یک بند «الف» ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با ۵ درصد تخفیف نسبت به «FOB» خلیجفارس به شرکتهای پالایشی عرضه کرد.
جواد بهشتی با بیان اینکه بر اساس اهداف و دستاوردهای پیشبینیشده ماده ۴۵، شرکتهای پالایشی باید با اجرای طرحهای افزایش ظرفیت، کیفیسازی فرآورده، ارتقای کیفی، کاهش کمّی نفتکوره و ایجاد ارزش افزوده قابل قبول شروط استفاده از این تخفیف را بهجا آورند، تصریح کرد: با وضع ماده ۴۵ در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، دولت مکلف به اعمال تخفیف ۵ درصد قیمت خوراک برای شرکتهای پالایشی موجود مشروط به رعایت قانون و آییننامه مذکور شده است.
هدف گذاری برنامه پنج ساله هفتم توسعه در زمینه فرآوردههای نفتی
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران درباره هدفگذاری تولید فرآوردههای نفتی در پایان برنامه پنج ساله هفتم توسعه اظهار کرد: مقادیر و شاخصهای کمّی مرتبط با تولیدات بنزین، نفتگاز و نفتکوره بهترتیب ۱۲۹ میلیون لیتر، ۱۳۰ میلیون لیتر و ۴۹ میلیون لیتر در روز هدفگذاری شده است.
جواد بهشتی با تأکید بر اینکه بهمنظور دستیابی به قانون برنامه هفتم توسعه، نهتنها همکاری بیندستگاهی برای تسهیل روند اجرای قانون ضروری است، بلکه سهامداران شرکتهای پالایشی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش باید در پیگیری و اجرای قانون مذکور نهایت تلاش خود را بهکار گیرند، اظهار کرد: ممکن است اجرای این قانون سبب کاهش سود خالص شرکتهای پالایشی و تأثیر آن بر تخصیص منابع مدنظر قانون برای اجرای طرحهای کیفیسازی پالایشگاهها شود، همچنین تأمین دانش فنی (لیسانس) و منابع مالی طرحهای کیفیسازی با توجه به محدودیتهای بینالمللی با محدودیت روبهروست.
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه اجرای طرحهای افزایش ظرفیت پالایشی پالایشگاههای بندرعباس، امام خمینی شازند، آبادان و ساخت پالایشگاه میعانات گازی جدید ستاره خلیجفارس و طرحهای کیفیسازی شرکتهای پالایشی (احداث واحدهای بنزینسازی، ایزومریزاسیون و بهینهسازی و بهبود کیفیت فرآوردههای نفتی بنزین و نفتگاز) از سالهای قبل بهمنظور رعایت الزامها و تکالیف محوله آغاز شده است، تصریح کرد: اجرای طرحهای ارتقای کیفی و کاهش کمّی نفتکوره بهمنظور کاهش مقدار تولید آن با تبدیل آن به فرآوردههای با ارزش افزوده بالا در پالایشگاه امام خمینی شازند با ساخت واحدهای «RCD» و «RFCC» انجام شده و در سایر پالایشگاههای تهران، اصفهان، تبریز، بندرعباس، آبادان، شیراز و لاوان برنامهریزی شده و در دست انجام است.