به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سردار مهدوی فرمانده سپاه انصارالرضای استان در بازدید از مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی استان گفت: اهدافی که شما پژوهشگران در مجموعه جهاد دانشگاهی دنبال می‌کنید نمونه و الگویی موفق برای نسل جوانی است که در ابتدای کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه آنچه جهاد دانشگاهی را از سایر مراکز و تشکل‌های علمی متمایز می‌کند همان کلمه جهاد است، که شاید در زمان تأسیس این مجموعه به این نکته توجه شده است، افزود: کار جهاد دانشگاهی گره‌گشایی از مشکلات جامعه و رفع نیاز‌های مردم با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در عرصه علمی است.

فرمانده سپاه انصارالرضای استان با بیان اینکه اگر نگاه و روحیه جهادی در بین جوانان و مردم نهادینه شود هیچ کاری بر زمین نمی‌ماند و در جامعه هیچ مشکل حل نشدنی نخواهیم داشت، گفت: مسائل اجتماعی و امنیتی کشور از یکدیگر جدا نیستند و برای داشتن امنیت پایدار بایستی به سایر موضوعات از جمله آسیب‌های اجتماعی نیز توجه کرد و جهاد دانشگاهی در این زمینه می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.

سردار مهدوی با اشاره به طرح های موفق بسیج سازندگی خراسان جنوبی در احیای پروژه‌های آبرسانی، آبخیزداری و اشتغال‌زایی در مناطق مختلف استان، افزود: با نگاه جهادی می‌توان بسیاری از ادارات و نهاد‌های دولتی را در رفع مشکلات مردم به کار گرفت.

وی با اشاره به پیروزی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲روزه گفت: این پیروزی به برکت توانمندی‌ها و تلاش‌های جهادی جوانان ما حاصل شد که توانستیم با اقتدار در برابر دشمنان بایستیم و رژیم صهیونیستی را زمین‌گیر کنیم.

فرمانده سپاه انصارالرضای استان با بیان اینکه در مجموعه جهاد دانشگاهی استان تلاش‌های بسیاری انجام شده است، افزود: اقدامات بسیار مهم دیگری هنوز بر زمین مانده و پیمودن راه آینده جز با نگاه جهادی میسر نخواهد شد.

وی گفت: مجموعه سپاه انصارالرضای استان، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان و ناحیه بسیج دانشجویی خراسان جنوبی آماده همکاری با جهاد دانشگاهی، مراکز علمی و پارک علم و فناوری برای رفع مشکلات مردم هستند.