دادستانی بابلسر در واکنش به انتشار فیلمی از قطع درختان چنار کهنسال در محوطه یک مدرسه، دستور تشکیل پرونده قضایی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستانی بابلسر در پی انتشار فیلمی از قطع چند اصله درخت چنار کهنسال در محوطه یک مدرسه واقع در خیابان فلسطین این شهر، دستور تشکیل پرونده قضایی صادر کرد. این اقدام که در ایام تعطیل و به شکل غیراصولی انجام شده، واکنش شهروندان و مسئولان قضایی را در پی داشته است.

بر اساس اعلام دادستان بابلسر، این اقدام تحت عنوان «گردن‌زنی درختان» مصداق تخریب فضای سبز شهری و نقض قوانین زیست‌محیطی بوده و اداره منابع طبیعی مأمور جمع‌آوری مستندات و پیگیری قضایی پرونده شده است.

دادستانی تأکید کرد که پرونده تا شناسایی و مجازات عاملان ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست در صورت داشتن اطلاعات مرتبط، موضوع را به دستگاه قضایی شهرستان اطلاع دهند.

مطابق با قوانین جاری، ادارات و سازمان‌های دولتی برای هرگونه اقدام در خصوص درختان، موظف به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط هستند. این حادثه علاوه بر ایجاد ضایعه زیست‌محیطی، زنگ هشدار جدی درباره لزوم نظارت دقیق‌تر بر حفظ فضای سبز شهری به شمار می‌رود.