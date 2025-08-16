به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان پاسارگاد گفت: دراین نمایشگاه آثار ۴۰ ناشر از تهران و قم در قالب ۱۰ هزار جلد کتاب در معرض دید عموم قرار داده شده است.

غلامرضا دادوند افزود: از نکات حائز اهمیت این نمایشگاه تعداد عناوین متنوع از کتاب‌های عمومی تا تخصصی برای تمامی سنین است.

دادوند بیان کرد: تنوع کتاب‌ها و فضای نمایشگاه رضایت بازدید کنندگان این نمایشگاه را به همراه داشته است، به گونه‌ای که این رویداد فرهنگی فرصتی است برای کتاب دوستان تا به هزاران جلد کتاب دسترسی داشته باشند.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی پاسارگاد گفت: این نمایشگاه تا پایان مرداد از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ در صحن حرم امام زاده حسین علیه السلام شهرستان سعادت شهر برای علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دایر است.