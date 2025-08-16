پخش زنده
دو هزارو 360 خانوار روستایی آذربایجانغربی در هفته دولت از گاز طبیعی بهره مند می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی با اشاره به افتتاح ۶۵ طرح گازرسانی در استان در هفته دولت گفت: همزمان با هفته دولت ۴۰ روستا با دو هزار و 360 خانوار و ۲۵ واحد صنعتی در آذربایجانغربی گازدار میشوند.
علیرضا شیخی افزود: همچنین در هفته دولت امسال ۱۱ کیلومتر شبکهگذاری پایانه مرزی تمرچین به بهرهبرداری میرسد.
شیخی، با اشاره به اینکه طرحهای گازرسانی روستایی شامل ۱۴ روستا در مهاباد، ۱۱ روستا در ارومیه، شش روستا در شهرستانهای سردشت و میرآباد و همچنین دو روستا در هر کدام از شهرستانهای چالدران، چایپاره و خوی و یک روستا در سلماس، نقده و شاهیندژ است، اظهار کرد: برای اجرای این طرحها بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی افزود: با بهرهبرداری از این طرحها، مجموع روستاهای برخوردار از گاز طبیعی در استان به دو هزارو ۲۷ روستا خواهد رسید که نشاندهنده شتاب توسعه در بخش انرژی است.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی، با بیان اینکه تاکنون شهرستانهای میاندوآب، نقده، اشنویه و چهاربرج بهطور کامل سبز شدهاند، اضافه کرد: برنامهریزی برای تکمیل پوشش گازرسانی در سایر مناطق استان ادامه دارد.