توسعه مارگون با تصمیمات میدانی و اجماع مسئولان ممکن است
فرماندار شهرستان مارگون بر ضرورت همکاری مستمر اصحاب رسانه و مسئولان دستگاههای اجرایی جهت رفع مشکلات مردم و تقویت مسیر توسعه این شهرستان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی باغبان مطلق در نشست با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار گفت: در بحث استقرار ادارات، باوجود اینکه نزدیک به ۶ سال از ارتقاء بخش مارگون به شهرستان میگذرد تا کنون ۱۰ اداره در سطح این شهرستان مستقر نشد و با پیگیریهای انجامگرفته ادارات محیطزیست، بنیاد مسکن و تعاون کار و رفاه اجتماعی بهزودی در سطح شهرستان مستقر خواهند شد. وی گفت: با پیگیریهای شبانهروزی و جلسات مستمر با حوزه معاونت سیاسی امنیتی استانداری و فرماندهی انتظامی استان،بهزودی فرماندهی نیروی انتظامی در این شهرستان مستقر می شود. باغبان مطلق با بیان اینکه مرحله اول جاده ارتباطی تاکسیسه به مورزرد زیلایی به طول ۸ کیلومتر و بااعتبار ۴۷ میلیارد تومان در دهه فجر سال ۱۴۰۳ افتتاح میشود ، اضافه کرد: فاز دوم آن به طول ۵/۹ کیلومتر و بااعتبار ۵۴ میلیاردی هماکنون در حال اجراست و مرحله سوم طرح نیز بهزودی تأمین اعتبار و به مناقصه خواهد رفت. وی گفت: پیچهای معروف به «گچ» در پوله بخش زیلایی که مشکلات زیادی خصوصاً در فصل زمستان بر علت ریزش و رانش برای مردم ایجاد کرده بود در حال اصلاح و بهسازی است که این طرح پیشرفت حدود ۸۰ درصدی دارد. فرماندار مارگون افزود: جاده گردنه ادور سیلاب کلوار به طول ۴ کیلومتر است که به علت سخت گذر بودن منطقه یکی از پروژههای مهم در سطح شهرستان است و پیشرفت حدود ۲۰ درصدی دارد که راه ارتباطی منطقه سیلاب کلوار با استان چهارمحال را فراهم میسازد. باغبان مطلق در خصوص مشکلات مربوط به حوزه بهداشت و درمان گفت: ۴ درمانگاه در سطح شهرستان وجود دارد که ۹ پزشک در این درمانگاهها مشغول به فعالیت و خدمترسانی به مردم هستند ولی به علت محروم بودن منطقه و بعد مسافت و دوری از مرکز استان، نیاز به یک بیمارستان چند تختخوابی در سطح شهرستان وجود دارد. وی افزود: با پیگیری شبکه بهداشت شهرستان بهزودی درمانگاه تخصصی در درمانگاه مارگون راهاندازی و پزشکان متخصص نیز مستقر خواهند شد. فرماندار مارگون با اشاره به اینکه: هم اکنون ۴ هیئت ورزشی فعال در سطح شهرستان داریم که از اداره کل ورزش و جوانان بودجه جذب میکنند، اضافه کرد: یک مجموعه ورزشی شامل: سالن، چمن مصنوعی و یک زمین خاکی که امسال با اعتباراتی که جذبشده، سالن ورزشی تجهیز و ساخت زمین فوتبال در این مجموعه کلید خواهد خورد.