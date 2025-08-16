به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت:با افزایش دمای بی‌سابقه هوا و خشک شدن منابع آبی ، محیط‌بانان استان با آبرسانی به آبشخورها، به حیات وحش استان جان تازه‌ای می‌بخشند.

کامران فرمانپور با اشاره به وجود ۴۰ آبشخور در استان افزود: هم اکنون در حال ساخت ۱۲ آبشخور جدید در مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان هستیم.



در استان ۴۲۰گونه جانوری وجود دارد که در روزهای گرم تابستان محیط بانان علاوه برحفاظت از این گونه های ارزشمند با ایجاد آبشخورهای جدید به عنوان یک راهکار کلیدی، به تأمین آب مورد نیاز این گونه‌ها کمک می کنند.

وی گفت: همچنین با ایجاد آبشخورها از تهدیدات ناشی از کمبود منابع آبی ومهاجرت آنها به حاشیه روستاها وجاده هاجلوگیری می شود.



