توزیع بیش از ۲۰۲۶ تن انواع کود در شهرستان پیرانشهر
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی از توزیع بیش از ۲۰۲۶ تن انواع کود در شهرستان پیرانشهر خبر داد.
.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: طی ۴ ماهه ۱۴۰۴، بالغ بر ۲۰۲۶ تن انواع کود یارانهای شامل ۱۸۸۱ تن کود ازت، ۲۰ تن کود فسفات و ۱۲۵ تن پتاس در شهرستان پیرانشهر میان کشاورزان منطقه توزیع شد.
مظلومی اظهار کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان بازوی اجرایی در تأمین نهادهها، تلاش دارد در کوتاهترین زمان ممکن کودهای مورد نیاز را در دسترس بهرهبرداران قرار دهد.
وی افزود: استمرار توزیع مناسب کودها، به کشاورزان امکان میدهد که برنامهریزی دقیقتری برای کشت و کار داشته باشند و از هزینههای اضافی جلوگیری کنند.