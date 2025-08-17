.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: طی ۴ ماهه ۱۴۰۴، بالغ بر ۲۰۲۶ تن انواع کود یارانه‌ای شامل ۱۸۸۱ تن کود ازت، ۲۰ تن کود فسفات و ۱۲۵ تن پتاس در شهرستان پیرانشهر میان کشاورزان منطقه توزیع شد.

مظلومی اظهار کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان بازوی اجرایی در تأمین نهاده‌ها، تلاش دارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن کود‌های مورد نیاز را در دسترس بهره‌برداران قرار دهد.

وی افزود: استمرار توزیع مناسب کودها، به کشاورزان امکان می‌دهد که برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای کشت و کار داشته باشند و از هزینه‌های اضافی جلوگیری کنند.