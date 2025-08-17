توزیع ۶۸۶ تن کود کشاورزی در شهرستان چالدران
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی از توزیع ۶۸۶ تن کود کشاورزی در شهرستان چالدران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: طی ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۶۸۶ تن انواع کود شیمیایی شامل ۶۱۰ تن ازت، ۶۶ تن فسفات و ۱۰ تن پتاس در شهرستان چالدران توزیع شد.
مظلومی با اشاره به پراکندگی روستاها و سختیهای حملونقل اظهار کرد: در چالدران بهواسطه اقلیم خاص و پراکندگی جغرافیایی، رساندن کود به دست بهرهبردار کار آسانی نیست. با این حال، با همکاری شبکه توزیع و جهاد کشاورزی، توانستیم نیاز مناطق دوردست را هم پوشش دهیم.