به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: طی ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۶۸۶ تن انواع کود شیمیایی شامل ۶۱۰ تن ازت، ۶۶ تن فسفات و ۱۰ تن پتاس در شهرستان چالدران توزیع شد.

مظلومی با اشاره به پراکندگی روستا‌ها و سختی‌های حمل‌ونقل اظهار کرد: در چالدران به‌واسطه اقلیم خاص و پراکندگی جغرافیایی، رساندن کود به دست بهره‌بردار کار آسانی نیست. با این حال، با همکاری شبکه توزیع و جهاد کشاورزی، توانستیم نیاز مناطق دوردست را هم پوشش دهیم.