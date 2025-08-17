بذور اصلاح شده، تضمینکننده امنیت غذایی و تابآوری کشاورزی
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: استفاده از بذور اصلاح شده و مقاوم به خشکی، یک ضرورت اجتنابناپذیر برای تضمین امنیت غذایی و افزایش تابآوری مزارع در برابر تنشهای اقلیمی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ علی دیانتی در جلسه کمیته بذر استان با اشاره به نقش حیاتی بذور اصلاح شده در افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی، افزود: بر اساس بررسیها و تحقیقات انجام شده، استفاده از بذور اصلاح شده میتواند تا ۲۵ درصد عملکرد مزارع را افزایش دهد که در شرایط فعلی کمآبی و محدودیت منابع، این افزایش بهرهوری، اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
دیانتی میزان نیاز بذری گندم آبی و دیم استان در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را بیش از ۶۵ هزار تن اعلام کرد و افزود: برنامه ابلاغی الگوی کشت، تأمین بیش از ۳۲ هزار تن از این میزان را از طریق بذور رسمی هدفگذاری کرده است که خوشبختانه تاکنون بیش از ۲۷ هزار تن توسط شرکتهای تولید و فرآوری بذر استان خریداری شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، با تأکید بر اهمیت ترویج استفاده از ارقام جدید مقاوم به خشکی در بین کشاورزان، خاطرنشان کرد: تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای پیدرپی، زنگ خطری برای بخش کشاورزی است و برای عبور از این بحران، باید به سمت استفاده از ارقامی برویم که نیاز آبی کمتری دارند و در شرایط تنشهای محیطی، عملکرد قابل قبولی ارائه میدهند.
دیانتی همچنین بر ضرورت تنوعبخشی به ارقام کشت شده در استان تأکید کرد و گفت: تلاش ما این است که با شناسایی و معرفی ارقام جدید و سازگار با شرایط آب و هوایی مناطق مختلف استان، به کشاورزان کمک کنیم تا عملکرد محصولات خود را بهبود بخشند.
وی با اشاره به استقبال نسبتاً خوب کشاورزان گندمکار آبی از بذور اصلاح شده، ابراز امیدواری کرد که با اقدامات ترویجی و اطلاعرسانی بیشتر، میزان استفاده از این بذور در مزارع دیم استان نیز افزایش یابد. وی همچنین بر آمادگی سازمان جهاد کشاورزی برای ارائه حمایتهای فنی و تسهیلاتی به کشاورزان در این زمینه تأکید کرد.