مدیر امور اراضی آذربایجان غربی از شناسایی و توقف عملیات ۱۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز با هدف جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بوکان، سردشت و مهاباد در هفته گذشته خبر داد.

شناسایی و توقف عملیات ۱۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ صفر حسین زاده گفت: بر اساس ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی هرگونه ساخت و ساز یا تغییر کاربری در اراضی کشاورزی بدون دریافت مجوز از کمیسیون مربوطه غیرقانونی است و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.

وی افزود: مدیران جهاد شهرستان ها با همکاری یگان حفاظت، برخورد با متخلفان و حفاظت از اراضی را در اولویت کاری خود قرار دهند و نظارت مستمر و پیشگیرانه را همچنان با جدیت ادامه دهند.

حسین زاده ادامه داد: پنج مورد تغییر کاربری غیرمجاز با هدف جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان سردشت با مساحت سه هزار و ۵۰۰ متر مربع ،چهار مورد در شهرستان مهاباد و دو مورد در روستای اوچ تپه بوکان در هفته گذشته شناسایی و متوقف شد.