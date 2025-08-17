شناسایی ۲۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان مهاباد
فرمانده یگان حفاظت اراضی آذربایجان غربی از شناسایی ۲۳مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان مهاباد و ثبت در سامانه CMS در چهار ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ سرهنگ بهرام تقی زاده گفت: هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی بدون دریافت مجوزهای قانونی تخلف است و با متخلفان برخورد قانونی میشود.
وی ادامه داد: در چهار ماهه سال جاری ۲۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان مهاباد شناسایی شد.
تقی زاده افزود: شهروندان میتوانند با گزارش دادن هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ ما را در حفاظت از اراضی کشاورزی یاری کنند.