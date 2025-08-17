پایش دهها هزار کیلومتر از اراضی استان آذربایجان غربی برای شناسایی تغییر کاربریهای غیرمجاز
مدیر امور اراضی استان آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۹ هزار و ۲۶۰ کیلومتر اراضی ملی و کشاورزی شهرستانهای خوی، نقده و پیرانشهر رصد و پایش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ صفر حسین زاده بیان کرد:پایش اراضی با استفاده از فناوریهای نوین، تصاویر ماهوارهای و همچنین بازدیدهای میدانی توسط کارشناسان گشت استان انجام شده است که هدف اصلی آن، پیشگیری از ساختوساز غیرمجاز و تغییر کاربریهای بدون مجوز در اراضی زراعی و منابع طبیعی است.
وی افزود: تغییر کاربریهای غیرمجاز، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی، حفظ محیطزیست و پایداری منابع پایه تولید بهشمار میروند و به همین دلیل، برخورد با این پدیده در دستور کار جدی قرار دارد.
حسین زاده ادامه داد: مشارکت مردم، دهیاران و شوراهای اسلامی در شناسایی و گزارش ساختوسازهای غیرمجاز میتواند نقش مؤثری در حفظ اراضی کشاورزی و منابع طبیعی داشته باشد و یگان آمادگی دارد به این گزارشها رسیدگی فوری و قانونی انجام دهد.