به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه مستند در هر قسمت، داستانی برگرفته از خاطرات دوران اسارت آزادگان را روایت می‌کند.

شبکه قرآن و معارف سیما این هفته خانه‌های نورانی را هرشب ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه پخش می‌کند. روضه‌های خانگی و سنت‌های دیرپای عزاداری در این مجموعه مستند معرفی می‌شوند.

روزی روزگاری برادر هر شب ساعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه از شبکه دو پخش می‌شود.

این مجموعه داستان پزشکی است که پیگیر سرنوشت برادر مفقودالاثر خود در دوران دفاع مقدس است.

رادیو نمایش پرواز بادبادک‌ها را هر شب ساعت ۲۲ پخش می‌کند.

این نمایش درباره پسربچه توان یابی است که خانواده اش تلاش می‌کنند اورا برای ورود به جامعه آماده کنند.