شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: به علت نقص فنی در شبکه بالاسری محدوده شمالغربی ایستگاه ورزشگاه آزادی، حرکت قطارها در خط ۵ مترو از هر دو سمت با اختلال موقت همراه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع شهروندان و مسافران گرامی میرسانیم به علت نقص فنی در شبکه بالاسری محدوده شمالغربی ایستگاه ورزشگاه آزادی، حرکت قطارها در خط پنج متروی تهران از هر دو سمت با اختلال موقت همراه شده است.
تیمهای فنی و عملیاتی شرکت بلافاصله در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای رفع مشکل در حال انجام است.
از مسافران تقاضا میشود ضمن حفظ آرامش، برنامهریزی سفرهای خود را با در نظر گرفتن این شرایط انجام دهند.
شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه بابت این اختلال عذرخواهی کرده و اطمینان میدهد در کوتاهترین زمان ممکن، خدمات قطارها به حالت عادی بازخواهد گشت.