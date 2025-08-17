ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران از کشف لاشه پلنگ ماده نابالغ در چمستان خبر داد و اعلام کرد بررسیهای تخصصی برای شناسایی علت مرگ این حیوان در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد بر اساس گزارش جوامع محلی در خصوص مشاهده لاشه یک قلاده پلنگ در بخش چمستان شهرستان نور ماموران اجرایی محیط زیست پس از حضور در محل و بررسی اولیه، نسبت به انتقال لاشه به مرکز نگهداری و تیمار حیات وحش سمسکنده اقدام کردند.
بر اساس نظر دامپزشک معتمد، از مرگ حیوان دستکم چند روز گذشته و به دلیل گرمای هوا، لاشه دچار تجزیه شدید بافتی شده است و از اینرو امکان کالبدگشایی کامل و بررسی دقیق اندامهای داخلی وجود نداشت.
در بررسی ظاهری لاشه مشخص شد که در جمجمه حیوان شکستگی وسیع در ناحیه فرونتال وجود دارد همچنین بر اساس برآورد کارشناسان، پلنگ تلفشده ماده نابالغ و در حدود یکونیم سال سن داشته است.
ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران ضمن ابراز تأسف از این رخداد، اعلام کرد: بررسیهای میدانی برای شناسایی علل احتمالی مرگ و همچنین پایشهای حفاظتی در منطقه در دستور کار قرار دارد.