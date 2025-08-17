پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز پدیده بیشتر مناطق دریایی استان وزش بادهای جنوب شرقی و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، ناپایداری جوی در استان مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مرضیه سی سی پور افزود: وزش بادهای جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس موجب تلاطم دریا میشود.
وی گفت: بروز گرد و غبار موقتی در قشم، سواحل خمیر و لنگه محتمل خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر میرسد.
سی سی پور گفت: توصیه میشود شناورهای سبک از رفت وآمد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن سایر شناورها صورت پذیرد.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد و بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و سیلابی شدن رودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
به لحاظ دمایی ماندگاری رطوبت نسبی هوا و نوسان ۱ تا ۲ درجهای دما در استان پیش بینی میشود.