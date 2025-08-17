پخش زنده
اعضای ستاد و روسای کمیتههای ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در کردستان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، "آرش زرهتن لهونی" استاندار کردستان در احکام جداگانه اعضای ستاد و روسای کمیتههای ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا رامنصوب و معرفی کرد.
علی اکبر ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار را به عنوان رئیس ستاد انتخابات، جمال ارشدی مدیر کل سیاسی استانداری به عنوان دبیر و عضو ستاد، محمد رضایی مدیر کل امنیتی به عنوان رئیس کمیته امنیتی و انتظامی و عضو ستاد، فرزاد پرگر مشاور و مدیر کل حوزه استاندار به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی و عضو ستاد انتخاب شدند.
مجتبی قبادی مدیر حراست استانداری به عنوان رئیس کمیته حراست و استعلامات و عضو ستاد، حامد فریور مدیر دفتر فناوری اطلاعات استانداری به عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات و عضو ستاد، کاوه باباجانی مدیر کل اداری و مالی به عنوان رئیس کمیته مالی و پشتیبانی و عضو ستاد، مرادعلی بهمنی مدیرکل بازرسی استانداری به عنوان رئیس کمیته حقوقی و عضو ستاد و علی جوکار مدیر کل ثبت احوال استان را به عنوان عضو ستاد انتخابات استان کردستان منصوب کرد.
انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور از جمله استان کردستان برگزار میشود.