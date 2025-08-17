به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ضمن ارج نهادن به حضور چند میلیونی مردم در رویداد اربعین، از میزبانی دولت و ملت عراق قدردانی کرد و از آزادگان جهان خواست با شعار «هیهات منّاالذله» در مقابل جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی و حامیانش بایستند.

متن بیانیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ (حج، ۳۲)

همایش بزرگ اربعین حسینی امسال نیز، چون سال‌های گذشته تجلّی تعظیم شعائر الهی توسط امت اسلامی شد چرا که حسین بن علی علیه السلام در کربلا بزرگترین جلوه‌های بندگی خدا را با خون خود و فرزندان و اصحابش به تصویر کشید و بزرگ الگوی عبودیت پروردگار شد، این رویداد کم نظیر جهانی جلوه‌ای از ابعاد گوناگون عاشورا را به تماشای جهان گذارد و مظهر همبستگی امت اسلام و دلدادگی به ارزش‌های الهی شد؛ و البته امسال این شکوه حضور همراه با حماسه و خروش در مقابل یزیدیان زمان بود همان یزیدیانی که امروز مردم مظلوم غزه را در محاصره بمب‌ها و موشک‌ها، با شکنجه گرسنگی و تشنگی قتل عام می‌کنند و همه مرز‌های انسانی را زیر پا گذاشته‌اند. اربعین امسال صحنه همبستگی زائران کشور‌های مختلف با ملت ایران هم بود، همان ملتی که تاریخ ساز شده و اسطوره مبارزه با اهریمنان زمان لقب گرفته‌اند.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ضمن ارج نهادن به حضور چند میلیونی مردم غیور ایران و دیگر کشور‌های جهان و با تشکر از همه مردم و مسئولان محترمی که زمینه ساز این رویداد عظیم انسانی، الهی و تمدنی بودند و با تقدیر از دولت و ملت بزرگ عراق که میزبانی خوب این همایش بزرگ را فراهم کردند، از همه آزادگان جهان می‌خواهد که با سرلوحه قرار دادن شعار امام حسین علیه السلام که فرمود: «هیهات منّاالذله» در مقابل توسعه طلبی، نژادپرستی و جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان آنها بایستند و فریاد حقیقت و عدالت طلبی خود را عالم‌گیر کنند.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه