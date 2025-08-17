دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه جراحی و تشخیص زودهنگام سرطان پستان، پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاد گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و فلوشیپ جراحی سرطان گفت: تشخیص زودهنگام، کلید موفقیت در درمان سرطان پستان است و می‌تواند کیفیت زندگی بیماران را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد.

دکتر آسیه سادات فتاحی معصوم با بیان اینکه روش‌های جراحی سرطان پستان در دو دهه اخیر دستخوش تغییرات بزرگی شده است، افزود: استفاده از تکنیک‌های آنکوپلاستی (ترکیب جراحی سرطان با زیباسازی) باعث شده است بیماران ضمن درمان، ظاهر و شکل پستان خود را حفظ کنند.

وی ادامه داد: در صورت نیاز به برداشت کامل پستان، بازسازی همزمان با استفاده از ایمپلنت یا بافت خود بیمار انجام می‌شود تا آسیب روانی و اجتماعی به حداقل برسد.

دکتر فتاحی همچنین به جراحی غده لنفاوی پیشاهنگ به‌عنوان یکی از نوآوری‌های دانشگاه اشاره کرد که با شناسایی مسیر‌های درگیر تومور، از تخلیه کامل زیر بغل در بیش از ۷۰ درصد بیماران جلوگیری می‌کند و ورم دست را به میزان زیادی کاهش می‌دهد.

استاد گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در کشور‌های پیشرفته، تشخیص در مراحل صفر و یک انجام می‌شود و ما در حال نزدیک شدن به این هدف هستیم و همین پیشرفت باعث شده است اغلب بیماران پستان خود را حفظ کنند.

دکتر فتاحی با اشاره به سه طرح تحقیقاتی در حوزه هوش مصنوعی، افزود: یکی از این طرح‌ها به مقاله علمی تبدیل شده و دو طرح دیگر در حال اجراست؛ این طرح‌ها شامل ارزیابی بومی ریسک سرطان، تحلیل خودکار تصاویر ماموگرافی برای شناسایی موارد مشکوک و پیش‌بینی میزان درگیری غدد لنفاوی با هدف کاهش جراحی‌های غیرضروری است.

وی تأکید کرد: مدل بومی‌شده هوش مصنوعی می‌تواند با کاهش مداخلات تهاجمی، کیفیت درمان و زندگی بیماران را ارتقا دهد.

به گفته او، شناسایی افراد دارای سابقه خانوادگی سرطان‌های پستان، تخمدان، روده یا دهانه رحم بسیار حیاتی است، اگر تست ژنتیک این افراد مثبت باشد، بیش از ۵۰ درصد احتمال ابتلا در آینده وجود دارد که در این صورت، درمان‌های پیشگیرانه از جمله جراحی یا دارودرمانی پیشنهاد می‌شود.

فلوشیپ جراحی سرطان گفت: مراجعه به موقع به پزشک و استفاده از روش‌های درمانی نوین می‌تواند نتایج بسیار مطلوبی به همراه داشته باشد و بیشترین تأثیر درمان، در تشخیص اولیه و زودهنگام بیماری است.