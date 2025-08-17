فراخوان هفدهمین جشنواره ملی پژوهش کانون
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فراخوان هفدهمین جشنواره ملی پژوهش را در سال ۱۴۰۴ منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، جشنواره ملی پژوهش با هدف ترویج فرهنگ پژوهش، پرورش روحیه پرسشگری و تقویت نگاه آیندهنگر در میان کودکان، نوجوانان، مربیان و پژوهشگران برگزار میشود. در این دوره، جشنواره با رویکردهایی، چون نوجوان، مخاطب و مرکز محوری، رشد و توانمندسازی، آیندهنگری، عملگرایی و بومیسازی برگزار خواهد شد.
محورهای اصلی این جشنواره شامل «هوش مصنوعی، کودک و جامعه آینده»، «مسائل محیط زیستی از نگاه کودک و نوجوان»، «هویت و روابط اجتماعی در عصر دیجیتال»، «بازی، قصه، ادبیات و هنر در پرورش تفکر پژوهشی»، «سواد رسانهای و اخلاق پژوهش»، «فلسفه برای کودکان و نوجوانان و تفکر انتقادی»، «پژوهشهای میانرشتهای در زندگی روزمره نوجوانان»، «مدیریت فرهنگی در شرایط بحران» و... است.
آثار در پنج بخش اصلی مقالههای علمی ـ پژوهشی و مروری، جستارنویسی (ویژه کارکنان کانون)، گزارشهای اقدامپژوهی در مراکز کانون، پایاننامهها و رسالههای دانشگاهی و پژوهشهای خلاق نوجوانان در قالبهای چندرسانهای و گروهی پذیرفته میشود. بر اساس اعلام دبیرخانه، مهلت ارسال آثار تا ۱۰ آبان ۱۴۰۴ خواهد بود و پس از داوری آثار، آیین پایانی جشنواره همزمان با هفته پژوهش در ۲۵ آذر ۱۴۰۴ برگزار میشود.
اعضای کودک و نوجوان، مربیان، کارشناسان و کارکنان کانون و استادان، دانشجویان، پژوهشگران آزاد، نویسندگان، هنرمندان و اولیای تربیتی و فعالان فرهنگی حوزه کودک و نوجوان میتوانند آثار خود را به صورت فایل Word و PDF همراه با فرم مشخصات به پست الکترونیکی دبیرخانه جشنواره به نشانی kanoon.pazhuhesh@gmail.com ارسال کنند.
دبیرخانه جشنواره در تهران، خیابان فاطمی، خیابان حجاب، مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون، اداره کل آموزش و پژوهش مستقر و شماره تماس آن ۰۲۱۸۸۹۷۱۳۷۹ اعلام شده است.