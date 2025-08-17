کاهش ۳۵ درصدی حجم مخازن سدهای لرستان
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان گفت: هماکنون ۲۰ درصد از مخازن سدهای استان پر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت:هماکنون ۲۰ درصد از مخازن سدهای لرستان پر است و حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۴۱.۸۵ میلیون متر مکعب گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش را نشان میدهد.
داریوش حسن نژاد افزود: در حال حاضر مجموع آب ورودی شش سد استان ۰.۱۹ متر مکعب بر ثانیه و میزان آب خروجی از سدها ۳.۹۵ متر مکعب بر ثانیه است.
وی با اشاره به حجم مخازن سدهای استان گفت: حجم کل مخزن سدهای مروک، ایوشان، تنگ هاله، خانآباد، کزنار و حوضیان ۲۰۸.۷۱ میلیون متر مکعب است که سد ایوشان با ۴۴ درصد کاهش و سدهای حوضیان و کزنار با ۴۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل، کمترین درصد پر شدگی آب را دارند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان افزود: متوسط بارش استان از مهر تا ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴ بر اساس آمار سازمان هواشناسی کشور ،۳۶۳ میلیمتر بوده که نسبت به سال آبی گذشته ۵۳۴ میلیمتر حدود ۳۲ درصد و نسبت به متوسط دوره آماری ۵۸۷ میلیمتر حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است.
حسن نژاد بیان کرد: کمترین حجم بارندگیها به ترتیب در محدودههای مطالعاتی کوهدشت، رومشگان و پلدختر و بیشترین حجم بارندگیها در محدوده انوج بوده است.
وی گفت:متوسط دبی اندازه گیری شده رودخانههای استان در تیر ماه سال آبی جاری نسبت به تیر ماه سال گذشته حدود ۶۸ درصد و نسبت به متوسط تیر ماه طول دوره آماری، حدود ۸۲ درصد کاهش داشتهاند.