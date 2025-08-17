مدیر مرکز کشت بافت سازمان جهاد دانشگاهی تهران، از تکثیر ارقام مقاوم به کم‌آبی در مرکز کشت بافت جهاد دانشگاهی تهران خبر داد و گفت: از جمله گیاهان هدف می‌توان به ارقام اصلاح شده بادام، پسته، زیتون و برخی از ارقام گردو اشاره کرد که ضمن داشتن ارزش‌افزوده بالا، توانایی رشد در شرایط محدود منابع آبی را نیز دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی رسولی الموتی، اظهار کرد که در پی تشدید بحران کم‌آبی در کشور و لزوم بازنگری در الگو‌های کشاورزی، مرکز کشت بافت جهاد دانشگاهی تهران، مستقر در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، اقدام به تکثیر تجاری ارقام اصلاح‌شده و مقاوم به کم‌آبی کرده است.

وی، ادامه داد: این مرکز با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین کشت بافت و دانش فنی بومی، تولید انبوه گونه‌های متحمل به تنش‌های آبی را در دستور کار قرار داده است. از جمله گیاهان هدف می‌توان به ارقام اصلاح شده بادام، پسته، زیتون و برخی از ارقام گردو اشاره کرد که ضمن دارا بودن ارزش افزوده بالا، توانایی رشد در شرایط محدود منابع آبی را نیز دارند.

مدیر مرکز کشت بافت سازمان جهاد دانشگاهی تهران، توسعه باغات مقاوم به خشکی در مناطق نیمه‌خشک و خشک کشور و کاهش وابستگی به منابع آبی سطحی و زیرزمینی را از اهداف این طرح برشمرد و افزود: ارتقاء بهره‌وری در تولید محصولات باغی با کیفیت بالا و حمایت از کشاورزی پایدار و اقتصاد مقاومتی از دیگر اهداف این طرح است.

رسولی، در ادامه توضیح داد که این پروژه با تکیه بر ارقام اصلاح‌شده ژنتیکی و پروتکل‌های بهینه‌شده کشت درون‌شیشه‌ای، می‌تواند نقش مهمی در آینده کشاورزی ایران ایفا کند. همچنین، همکاری‌های علمی با مراکز تحقیقاتی داخلی و بین‌المللی در راستای ارتقاء کیفیت و تنوع ژنتیکی این ارقام در حال انجام است.

وی گفت : این اقدام، گامی مؤثر در جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی و حفظ منابع طبیعی کشور تلقی می‌شود.