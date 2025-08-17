به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عمر علیپور ضمن اشاره به اهمیت به موقع بازدید از مجوز‌های تغییر کاربری گفت: برای ۱۴ مورد تغییر کاربری تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری مجوز صادر شده است.

وی اضافه کرد: طرح‌های مورد بررسی شامل طرح کشاورزی و غیرکشاورزی به مساحت بیش از سه هکتار بوده است.

علیپور ادامه داد: از آنجایی که از زمان درخواست متقاضی تا برگزاری کمیسیون مربوطه و موافقت با صدور مجوز کارشناسان و مدیران شهرستانی و استانی مدت زمانی را برای بررسی و تکمیل پرونده و طرح در کمیسیون صرف می‌کنند و انتظار می‌رود با درخواست‌هایی که موافقت می‌شود به ویژه مواردی که دارای بازده اقتصادی است در مدت اعتبار مجوز شاهد به بهره‌برداری رسیدن آن باشیم.