به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ واحد‌های روستایی استان مرکزی در مسیر مقاوم سازی است.

عسگری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی به خبرگزاری صدوسیما گفت از مجموع ۱۰۲ هزار واحد مسکن روستایی استان تا کنون ۶۲ هزار واحد مقاوم سازی شده که این میزان معادل ۶۱ درصد کل واحد‌های روستایی استان مرکزی است.

عسگری گفت سقف تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و از مجموع هفت هزار واحد سهمیه سال گذشته، شش هزار واحد به بانک معرفی شده و امسال هم پنج هزار واحد سهمیه به استان اختصاص یافته که تا کنون هزارو۵۵۰ واحد به بانک‌های عامل معرفی شده است.