پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی گفت: در مدت دو ماه گذشته، بیش از ۳۰ پروژه عمرانی و خدماتی در حوزه سلامت این شهرستان آغاز یا اجرا شده که مسیر خوی را در جهت تبدیل به قطب درمانی شمالغرب کشور هموار کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حمیدرضا عمرانی در آیین گرامیداشت روز خبرنگار با تقدیر از تلاش اصحاب رسانه در بزنگاههای مهم، چون بحران کرونا و زلزله، اظهار داشت: سه پایگاه سلامت جدید در مناطق پنجتن آلعبا، چایباشی و قرهدرویش احداث شده و ۳۰ مراقب سلامت در این مراکز مشغول فعالیت هستند که بهزودی تعداد آنان به ۵۷ نفر افزایش خواهد یافت.
وی افزود: خانه بهداشت روستای حصار در بخش قطور بهعنوان دومین پروژه خیرساز سلامت با زیربنای ۷۰ متر و اعتبار ۲۲ میلیارد ریال افتتاح شده و هماکنون ۳۲ پروژه عمرانی در سطح شهرستان در حال اجراست.
رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی گفت: با هدف ارتقای خدمات تخصصی، دستگاههای MRI و CT اسکن نوسازی شده و دستگاه دوم رادیوگرافی در بیمارستان آیتالله خویی راهاندازی گردیده است. همچنین تعاونی مصرف کارکنان و تعاونی مسکن برای رفاه پرسنل در دست اجراست.
دکتر عمرانی با اشاره به اقدامات شاخص این مدت، افزود: راهاندازی اورژانس ویژه ناشنوایان و کمشنوایان برای نخستینبار در کشور، ارائه کارت منزلت به خانوادههای اهداکنندگان عضو، رفع مشکلات سرمایشی بیمارستان امام خمینی (ره) و جذب ۹۰ میلیارد ریال کمک خیرین از جمله دستاوردهای مهم بوده است.
وی از افتتاح مرکز جامع سلامت ایواوغلی در آبانماه خبر داد و گفت: اجرای طرح پزشک خانواده حتی در حوزه تخصصی، تعامل مطلوب با بیمهها، رسیدگی به آسیبهای اجتماعی و ارائه خدمات رایگان به دوقلوها و سهقلوها از برنامههای جدید این دانشکده است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی همچنین از آغاز پروژه مرکز جامع رادیوتراپی شمالغرب کشور با مشارکت خیر خویی، خبر داد و افزود: حمایت از ایجاد مرکز ترومای بزرگ شمالغرب در دستور کار قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: عملیات ساخت بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی در زمینی به وسعت ۱۲ هکتار بهزودی آغاز خواهد شد.
در ادامه این مراسم، مدیر اتاق خبر صداوسیمای مرکز آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت رویکرد امیدآفرین در عرصه رسانهای گفت: خبرنگاران و فعالان رسانهای باید با تولید محتوای سازنده و خبرهای امیدبخش، روحیه امید و نشاط را در جامعه ارتقا دهند.
خلیل محبوبی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری افزود: مردم ایران همواره پشتیبان نظام، رهبری و آرمانهای انقلاب اسلامی بودهاند و در مسیر تحقق امنیت و پیشرفت کشور با تمام توان حضور دارند.
وی با یادآوری حوادث جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: ملت ایران در پرتو هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، بار دیگر با انسجام و وحدت مثالزدنی، توان و ظرفیت عظیم خود را در دفاع از ارزشها و آرمانهای ملی و دینی نشان دادند.
در پایان این مراسم از آقای خلیل محبوبی مدیر اتاق خبر صدا و سیمای مرکز آذربایجانغربی و فعالین رسانه وخبرنگاران شهرستان خوی با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.