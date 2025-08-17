به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار گیلان در آیین تودیع و معارفه شهردار بندرانزلی با اشاره به اینکه بودجه امسال شهرداری بندرانزلی هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از ابتدای امسال تا امروز ۱۷ درصد آن معادل ۱۸۷ میلیارد تومان محقق شده است، گفت: تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی، زیباسازی شهر، مرمت و نوسازی معابر با هدف خدمات رسانی مطلوبتر به مردم می‌بایست در اولویت کار قرار گیرد.

میر محمد غراوی یکی از موضوعات مهم در بندرانزلی را رسیدگی به وضعیت ترافیک در این شهرستان گردشگر پذیر دانست و افزود: طرح تفصیلی شهر بندرانزلی در کمیسیون ماده ۵ تصویب شده و می‌بایست علاوه بر حفظ بافت تاریخی منطقه نسبت به زیباسازی و ساخت و ساز این شهرستان توجه ویژه شود.

در پایان این مراسم صادق صادق پوربه عنوان شهردار جدید شهر بندرانزلی منصوب و از زحمات وحید پورحضرت ، شهردار سابق و محمود گچکارسرپرست شهرداری قدردانی شد.