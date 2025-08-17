پخش زنده
جزئیات بسته تشویقی ساخت و ساز شهرداری اصفهان اعلام شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در حاشیه ی جلسه علنی شورای شهرگفت: باتوجهبه اینکه حوزه مسکن و ساختمان یکی از حوزههای مؤثر در رونق اقتصادی کشور است، و تولید در این عرصه میتواند بر روی دیگر حوزهها تأثیرگذار باشد، بسته تشویقی ساختوساز در سال ۱۴۰۴ با تغییراتی در کمیسیون تلفیق شورا به تصویب رسید و امروز هم به رای گذاشته و مصوب شد.
علی صالحی افزود:بر این اساس تخفیفهای ۴۰،۳۰ و ۲۵ درصدی مازاد بر روال عادی شهرداری را در بازههای ۴۵ روزه، دو ماهه و سه ماهه پیش رو خواهیم داشت، و در ماه پایانی سال شرایط مجدد به حالت عادی برخواهد گشت.
وی گفت: متقاضیانی که میخواهند از این بستهها استفاده کنند باید در مهلت زمان مشخص بر اساس درصد مصوب شورا به شهرداری مراجعه کنند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: لایحه تبدیل به تسهیلات بازپرداخت ۵۰ درصد از اوراق مشارکت سررسید شده ۴ سال گذشته شهرداری که در حوزههای زیرساختی از جمله حمل و نقل و مرحله ۴ خط دوی قطار شهری هزینه شده بود در جلسه امروز مطرح و شورا با این درخواست شهرداری که هماهنگی آن با بانک عامل بود ،موافقت کرد .
وی گفت: بنابراین بخشی از بدهیهای اوراق مشارکت گذشته شهرداری که سررسید شده بود در قالب تسهیلات در اقساط مشخص، پرداخت خواهد شد.