پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب شهرری درباره حادثه آتشسوزی در جنوب تهران گفت: حادثه هیچ ارتباطی با پالایشگاه نفت ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مهدی رحیمی دادستان عمومی و انقلاب شهر ری درباره حادثه آتشسوزی در جنوب تهران افزود: بلافاصله بعد از وقوع حادثه حضور میدانی پیدا کرده و دستورات لازم صادر شد.
وی افزود: محل حادثه یکی از انبارهای یک شرکت خصوصی است و هیچ ارتباطی با پالایشگاه نفت و سوخت ندارد و مردم در این رابطه نگران نباشند .
دادستان شهر ری گفت: بلافاصله نیروهای آتشنشانی در محل حاضر شدند و در حال اطفای حریق هستند.
رحیمی افزود: دستورات لازم برای بررسی علت حادثه صادر شده است.