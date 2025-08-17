به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مهدی رحیمی دادستان عمومی و انقلاب شهر ری درباره حادثه آتش‌سوزی در جنوب تهران افزود: بلافاصله بعد از وقوع حادثه حضور میدانی پیدا کرده و دستورات لازم صادر شد.

وی افزود: محل حادثه یکی از انبارهای یک شرکت خصوصی است و هیچ ارتباطی با پالایشگاه نفت و سوخت ندارد و مردم در این رابطه نگران نباشند .

دادستان شهر ری گفت: بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی در محل حاضر شدند و در حال اطفای حریق هستند.

رحیمی افزود: دستورات لازم برای بررسی علت حادثه صادر شده است.