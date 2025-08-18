اختصاص بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار به ۶ روستای دیشموک
در سفر نماینده مردم در مجلس بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار به حوزه راه و جاده ۶ روستای بخش دیشموک اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان کهگیلویه در نشست شورای اداری دیشموک گفت: امروز به اتفاق نماینده مجلس بازدیدی از روستاهای این بخش داشتیم و برای تکمیل جادههای این بخش بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار به ۶ روستا اختصاص یافت. ایرج کاظمی جو افزود: بهسازی ۱۷ کیلومتر راه روستایی دیشموک از سال ۱۴۰۳ شروع شده که هم اکنون در حال اجرای عملیات آسفالت هستیم و به زودی این طرح با تزریق اعتبار به بهره برداری میرسد. حجت الاسلام موحد هم با بیان اینکه این منطقه دارای ظرفیت های خوبی برای کشاورزری است گفت: مهمترین مطالبه و مشکل مردم بخش دیشموک آب و جاده است. نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی در مجلس شورای اسلامی افزود: دستورات لازم برای بررسی و رفع مشکل آب آشامیدنی داده شده و امید است این مهم با کمک مسئولان محقق شود. امام جمعه دیشموک هم گفت: مشکل مردم روستاهای دیشموک آب آشامیدنی است. حجت الاسلام راوند افزود: برخی روستاهای دیشموک بیش از ۲۰ روز در ماه آب آشامیدنی ندارند، قطعی تلفن و اینترنت در زمان قطعی برق و همچنین ناهموار بودن راههای روستای نیز از جمله مشکلات مردم منطقه است که باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار گیرد.