به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرماندار شهرستان کهگیلویه در نشست شورای اداری دیشموک گفت: امروز به اتفاق نماینده مجلس بازدیدی از روستا‌های این بخش داشتیم و برای تکمیل جاده‌های این بخش بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار به ۶ روستا اختصاص یافت.

ایرج کاظمی جو افزود: بهسازی ۱۷ کیلومتر راه روستایی دیشموک از سال ۱۴۰۳ شروع شده که هم اکنون در حال اجرای عملیات آسفالت هستیم و به زودی این طرح با تزریق اعتبار به بهره برداری می‌رسد.

حجت الاسلام موحد هم با بیان اینکه این منطقه دارای ظرفیت های خوبی برای کشاورزری است گفت: مهمترین مطالبه و مشکل مردم بخش دیشموک آب و جاده است.

نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی در مجلس شورای اسلامی افزود: دستورات لازم برای بررسی و رفع مشکل آب آشامیدنی داده شده و امید است این مهم با کمک مسئولان محقق شود.

امام جمعه دیشموک هم گفت: مشکل مردم روستا‌های دیشموک آب آشامیدنی است.

حجت الاسلام راوند افزود: برخی روستاهای دیشموک بیش از ۲۰ روز در ماه آب آشامیدنی ندارند، قطعی تلفن و اینترنت در زمان قطعی برق و همچنین ناهموار بودن راه‌های روستای نیز از جمله مشکلات مردم منطقه است که باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار گیرد.