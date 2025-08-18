به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با افزایش باد‌های جنوب شرقی در مناطق دریایی، سواحل، جزایر و تنگه هرمز به ویژه تا ظهر مواج است.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: رفت و آمد شناور‌ها بخصوص سبک و تفریحی با احتیاط صورت گیرد.

وی افزود: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات و برخی نقاط استان با تاکید بر شهرستان بشاگرد، رشد ابر‌های همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، احتمال بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

وی افزود: دما در این مدت نوسان یک تا ۲ درجه‌ای دارد.