خبرهایی از آغاز لیگ برای فوتبالیستهای شمس آذر از فردا تا میزبانی الوند از اردوی تکواندوی بانوان ناشنوای کشور را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، لیگ برای فوتبالیستهای شمس آذر از تهران آغاز میشود.
نماینده استان در هفته نخست این رقابتها میهمان استقلال خوزستان است.
با اعلام سازمان لیگ فدراسیون فوتبال این بازی از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه فردا در ورزشگاه قوامین تهران برگزار خواهد شد.
شمس آذر سومین فصل حضور متوالی خود را در لیگ برتر تجربه میکند.
پذبرایی فوتسالیستهای پردیس از نماینده هرمزگان
تیم پردیس قزوین در هفته پنجم لیگ برتر میزبان فولاد هرمزگان است.
این بازی از ساعت ۱۷ امروز در سالن دانشگاه آزاد قزوین برگزار خواهد شد.
نماینده استان با کسب ۲ امتیاز در رده یازدهم جدول رده بندی قرار دارد.
الوند میزبان اردوی تکواندوی بانوان ناشنوای کشور
ملی پوشان تمرینات خود را تا هفتم شهریور در مجموعه ورزشی امام علی الوند پیگیری میکنند.
تیم ملی تکواندوی بانوان ناشنوا برای المپیک تابستانی ۲۰۲۵ توکیو آماده میشود.
بنفشه نصرتی مربی قزوینی هم در این اردو هدایت ملی پوشان را بر عهده دارد.
آغاز لیگ یک فوتسال کارگران استان
هفته نخست این رقابتها امروز با برگزاری سه دیدار آغاز خواهد شد.
در نخستین بازی تیمهای کاشی الوند و نیروگاه به مصاف هم میروند.
در سایر بازیها تیمهای خوشگوار و گلوکوزان مقابل هم صف آرایی میکنند.
آخرین بازی این هفته را هم فارکوشیمی مقابل نفیس نخ برگزار میکند.
سالن ورزشی کارگران الوند میزبان این رقابت هاست.