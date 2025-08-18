به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در نمین، مشگین شهر، بیله سوار، جعفر آباد، اصلاندوز، گرمی، پارس آباد و کوثر سالروز بازگشت غرور آفرین نماد‌های صبر و استقامت گرامی داشته شد و مسئولین به دیدار آزادگان رفته و ضمن قدردانی از ایثار آنها این روز را به آنان تبریک گفتند.

در این مراسم سخنرانان نیز، آزادگان را نماد شجاعت، غیرت و دلاوری ملت ایران دانسته و از صبر مثال‌زدنی و روحیه انقلابی ازادگان تجلیل کرده و در ادامه برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری با محوریت ایثار و مقاومت برگزار شد.