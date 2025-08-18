پخش زنده
امروز: -
مراسم گرامیداشت ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی در شهرهای مختلف استان اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در نمین، مشگین شهر، بیله سوار، جعفر آباد، اصلاندوز، گرمی، پارس آباد و کوثر سالروز بازگشت غرور آفرین نمادهای صبر و استقامت گرامی داشته شد و مسئولین به دیدار آزادگان رفته و ضمن قدردانی از ایثار آنها این روز را به آنان تبریک گفتند.
در این مراسم سخنرانان نیز، آزادگان را نماد شجاعت، غیرت و دلاوری ملت ایران دانسته و از صبر مثالزدنی و روحیه انقلابی ازادگان تجلیل کرده و در ادامه برنامههای متنوع فرهنگی و هنری با محوریت ایثار و مقاومت برگزار شد.