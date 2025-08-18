سود اختلافات در مورد حریم به جیب متخلفان در حوزه ساختوساز میرود
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: با اختلافاتی که اخیراً شکل گرفته، حریم تهران به سرعت بلعیده میشود و با این روند ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، احمد صادقی، درخصوص وضع حریم شهر تهران با بیان اینکه اختلافاتی بین وزارت کشور و شهرداری با این موضوع که کدام بخش متصدی حریم است، وجود دارد، اظهارکرد: مهم نیست متصدی حریم کدام بخش باشد؛ مهم این است که حریم پایتخت از بین نرود. به هرشکل نه استانداری بدون شهرداری میتواند حریم را اداره کند و نه شهرداری بدون مشارکت شهرستانهای اطراف میتواند محیط پیرامونی تهران را مدیریت کند.
وی با تأکید بر اینکه اختلافات باید کنار گذاشته شود، تصریح کرد: حریم تهران باید مشاعی باشد؛ چراکه حریم هم متعلق به تهران و هم شهرستانهای اطراف است و همه باید از آن منتفع شوند. هیچ بخشی بدون توافق کل مالکین و شرکا نمیتواند در حریم دخل و تصرفی داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین خاطرنشان کرد: پیشنهاد بنده این است که سازمان حریم شکل بگیرد؛ قطعاً شهرداری تهران است که ظرفیت و توانایی مدیریت این سازمان را دارد و ذینفعان همچون استانداران و فرمانداران میتوانند عضو هیئت مدیره آن باشند تا بتوانند از حریم صیانت کرده و منافع آن را بین تمام شهرستانها تقسیم کنند.
ایجاد سازمان حریم به مدیریت شهرداری تهران
وی با بیان اینکه اختلافات در مورد حریم اتفاق خوبی نیست و باعث سوء استفاده برخی افراد، ساخت و ساز غیرمجاز، تغییر کاربری و به عبارتی ماهی گرفتن از آب گلآلود میشود، گفت: دود این اختلافات به چشم شهر، شهروندان و شهرستانهای اطراف میرود.
صادقی با تأکید بر اینکه هیچکسی از این اختلافات سودی نمیبرد، یادآور شد: با این اختلافات حریم تهران به سرعت بلعیده میشود و با این روند ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم افزایش خواهد یافت.