محوطه ربط ۲ از در آذربایجان غربی، از آثار به جا مانده دوره عصر آهن (ماناها) است که با انجام گمانه‌زنی و مشخص شدن محدوده عرصه و حریم گامی مهم در جهت حفاظت آن برداشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، صلاح سلیمی سرپرست هیئت باستان‌شناسی گفت: محوطه ربط ۲ از نظر تقسیمات سیاسی در استان آذربایجان غربی، شهرستان سردشت، بخش ربط و در حاشیه جنوب- غربی شهر ربط و در حدود ۹ کیلومتری شمال‌شرق شهرستان سردشت، در جنوب‌غربی استان آذربایجان‌غربی واقع شده است.

او افزود: این تپه برای نخستین بار توسط ولفرام کلایس و کرول در سال ۱۹۷۷ م شناسایی شد. سپس از سال ۱۳۸۳ به بعد چندین فصل کاوش در این محوطه صورت گرفت که منجر به شناسایی آثار معماری قابل‌توجهی از دوره عصر آهن (دوره ماناها) شده است. از جمله آثار شاخص معماری در تپه ربط، سنگفرش‌های دارای طرح دایره‌ای شکل هستند که با استفاده از قلوه‌سنگ‌های رودخانه‌ای ایجاد شده و تقریباً در غالب ترانشه‌های مورد کاوش یافت شده‌اند.

این باستان‌شناس اظهار کرد: طرح اصلی این سنگفرش‌ها شامل دوایر متحدالمرکزی است که درون فضا‌های چهارگوش توسط چند ردیف قلوه‌سنگ از هم جدا شده‌اند. از دیگر آثار شاخص می‌توان به طیف متنوع آجر‌های لعابدار منقوش و گل میخ‌های لعابدار اشاره کرد که همراه آثار معماری شاخص سبب معروفیت جهانی این تپه شده است.

سرپرست هیئت باستان‌شناسی افزود: از یک سو گسترش ساخت و ساز‌های جدید شهری و تفکیک اراضی کشاورزی اطراف تپه ربط ۲، خصوصاً در ضلع شرقی و تبدیل آن به محدوده شهری، عرصه و حریم این تپه شاخص و مهم را با خطر جدی رو به رو کرده بود، بنابراین انجام پروژه میدانی تعیین عرصه و حریم آن قبل از تجاوز به محدوده اصلی تپه امری بسیار ضروری بود. از سوی دیگر در جهت تسریع امور مربوط به استعلامات اداره میراث‌فرهنگی در رابطه با ساخت و ساز‌های مرتبط با دامداری، باغداری و... در این محدوده ضرورت داشت که عرصه و حریم این تپه مهم هر چه سریع‌تر مشخص شود.

سلیمی تصریح کرد: عملیات گمانه زنی عمدتاً در ضلع شرقی محوطه متمرکز بود و در مجموع ۲۱ گمانه کاوش شدند. در تعدادی از گمانه‌ها به شواهد معماری و حجم زیاد سفال برخورد شد. علاوه بر گمانه‌زنی، برش و سکشن‌هایی به صورت لایه‌های رسوبی، آهکی و کنگلومرایی در اطراف محوطه مستندنگاری شدند.

او اظهار کرد: محوطه ربط ۲ از جمله محوطه‌های شاخص و مهم این منطقه و حوضه رودخانه زاب کوچک به شمار می‌آید که با انجام گمانه‌زنی و مشخص شدن محدوده عرصه و حریم گامی مهم در جهت حفاظت آن برداشته شد.