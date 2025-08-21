انگلیس:
شهرکسازی اسرائیل نقض شرمآور قوانین بینالمللی است
وزیر امور خارجه انگلیس، تصویب طرح رژیم صهیونیستی برای شهرکسازی در شرق بیتالمقدس را محکوم کرد و آن را نقض شرمآور قوانین بینالمللی خواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، «دیوید لمی» در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: انگلیس تصمیم کمیته عالی برنامهریزی اسرائیل برای تصویب طرح شهرک E ۱ را محکوم میکند.
وزیر خارجه انگلیس افزود: این طرح در صورت اجرا شدن کشور فلسطین را به ۲ بخش تقسیم میکند که این اقدام نقض شرمآور قوانین بینالمللی است و راهحل دو دولتی را به شدت تضعیف میکند. دولت اسرائیل باید این تصمیم را لغو کند.
رژیم صهیونیستی طرح شهرکسازی در منطقه «ای یک (E ۱)» در شرق بیتالمقدس را با هدف «ضربه به پیوستگی سرزمینی کرانه باختری» و «تأسیس کشور فلسطین» تصویب کرد.
این طرح در کمیته شهرکسازی رژیم صهیونیستی و به ریاست «بتصلئل اسموتریچ» وزیر دارایی این رژیم تصویب شد.
با اجرای این طرح که شمال کرانه باختری را از جنوب آن به طور کامل جدا میکند، ۳۴۰۰ واحد مسکونی جدید برای صهیونیستها ساخته خواهد شد.
اسموتریچ در این جلسه، طرح اتصال شهرک «مِعَله آدومیم» به قدس اشغالی و قطع پیوستگی زمینی کرانه باختری بین «رامالله» و «بیتلحم» را «آخرین میخ بر تابوت» ایده تشکیل کشور فلسطین دانست و گفت: «(از طریق شهرکسازی به این شیوه) کشور فلسطین در حال محو شدن است؛ نه با شعار بلکه با عمل».