استانهای کرمان، اصفهان و قزوین مناطق بحرانی شناسایی شدهاند و سازمان زمینشناسی نقشههای دقیق فرونشست را تهیه کرده است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، پدیدهای ناشی از برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی است که از دهه ۵۰ با افزایش شهرنشینی در ایران آغاز شده و در دشتهای بزرگی مانند تهران و کرمان بهطور جدی مشاهده میشود. این پدیده که با خالی شدن آب زیرسطحی زمین به آرامی فرومینشیند، با فروریزش زمین متفاوت است و در بسیاری از کشورهای منطقه غرب آسیا نیز رایج است.
حسین ظفری، سخنگوی ستاد مدیریت بحران، فرونشست زمین را ناشی از برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی دانست و تأکید کرد که این پدیده در استانهای بحرانی مانند کرمان و اصفهان جدی است و نیازمند مدیریت هماهنگ و فرهنگسازی گسترده است.
به گفته وی، قوانین مدیریت منابع آب و بحران در سالهای اخیر تقویت شده و دستگاههای مختلف موظف به اجرای اقدامات پیشگیرانه شدهاند و این اقدامات شامل افزایش بازدهی مصرف آب در بخشهای کشاورزی، صنعتی و آشامیدنی شهری است.
ظفری همچنین به چالشهایی مانند نبود تخصص کافی در موقعیتهای کلیدی و ضرورت هماهنگی بین وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی اشاره کرد.
وی درباره اقدامات پیشگیرانه در شهرهای بزرگ مانند تهران افزود که شهرداریها بر نظارت بر ساختوسازها، ایمنسازی ساختمانها و ایجاد پایگاههای مدیریت بحران تمرکز کردهاند.
سخنگوی ستاد مدیریت بحران بر اهمیت فرهنگسازی و آموزش مردم درباره نحوه مواجهه با بحران تأکید کرد و گفت که آموزش مدیریت بحران باید در مدارس، دانشگاهها و خانوادهها نهادینه شود. همچنین ستاد بحران در تلاش است درس مدیریت بحران را در دانشگاهها اجباری کند.