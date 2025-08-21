مستند به همین سادگی روایتگر تدریس در مناطق عشایری در حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد تولید شد

تولید مستند «به همین سادگی» در حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به همت واحد هنر‌های تصویری حوزه هنری انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد مستند «به همین سادگی» در حوزه هنری استان تولید شد.

مستند «به همین سادگی»، روایت‌گر زندگی معلم عشایری است که در شرایط دشوار و بدون امکانات آموزشی مناسب، با شور و اشتیاقی بی‌نظیر، کلاس‌های درسی را در دشت‌ها وکوه‌ها برپا می‌کند.

یلا رضوی پور کارگردان این اثر هنری با بیان اینکه در این مستند، مخاطب با تلاش‌های خستگی‌ناپذیر معلمی در مناطق عشایری آشنا می‌شود گفت: این معلم برای ادامه‌ی آموزش دانش‌آموزان در مناطق عشایری، حتی در سرمای طاقت‌فرسا، به دنبال تهیه‌ی چادر‌هایی برای ایجاد فضای آموزشی مناسب در این مناطق است.

در مستند به همین سادگی با تهیه‌کنندگی مشترک حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد و سجاد ایمانی، با نگاهی ساده و انسانی به مشکلات آموزشی دانش آموزان و کمبود فضای آموزشی در بخش عشایر کهگیلویه و بویراحمد پرداخته شده است.