۷۴ طرح آب رسانی و فاضلاب در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح و یا کلنگ زنی می‌شود.

افتتاح و کلنگ‌زنی ۷۴ طرح آب و فاضلاب در کهگیلویه و بویراحمد

افتتاح و کلنگ‌زنی ۷۴ طرح آب و فاضلاب در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان از افتتاح و کلنگ‌زنی ۷۴ طرح آبرسانی و فاضلاب در استان همزمان با هفته دولت خبر داد.

رضا رضایی با بیان اینکه از این تعداد ۶۸ طرح آماده بهره‌برداری و ۶ طرح دیگر کلنگ‌زنی خواهد شد، افزود: مجموع سرمایه‌گذاری این طرح‌ها بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است.

رضایی با اشاره به اهمیت اجرایی این تعداد طرح آبرسانی و فاضلاب در استان اضافه کرد: با اجرای طرح‌های آب و فاضلاب نقش مهمی در بهبود خدمات آبرسانی، مدیریت صحیح فاضلاب و ارتقای شاخص‌های سلامت و رفاه عمومی در پی خواهد داشت.

وی توسعه شبکه‌های آبرسانی شهری و روستایی، اصلاح و تقویت خطوط انتقال و افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها از جمله مهمترین طرح‌های آب و فاضلاب در هفته دولت است ادامه داد: با بهره بردارب از این تعداد طرح، علاوه بر تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار برای مردم استان، نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست و منابع آبی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: این طرح‌ها با هدف پاسخگویی به نیاز‌های روزافزون جمعیت استان و رفع مشکلات دیرینه حوزه آب و فاضلاب طراحی و اجرا شده است و انتظار می‌رود نتایج این طرح‌ها آن در کوتاه‌ترین زمان در زندگی مردم نمایان شود.

رضایی تأکید کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها اقدامی اجتماعی و زیربنایی است که می‌تواند توسعه اقتصادی، افزایش کیفیت زندگی و ارتقای عدالت در بهره‌مندی از خدمات عمومی را برای مردم کهگیلویه و بویراحمد به همراه داشته باشد.