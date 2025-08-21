پخش زنده
۷۴ طرح آب رسانی و فاضلاب در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح و یا کلنگ زنی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان از افتتاح و کلنگزنی ۷۴ طرح آبرسانی و فاضلاب در استان همزمان با هفته دولت خبر داد.
رضا رضایی با بیان اینکه از این تعداد ۶۸ طرح آماده بهرهبرداری و ۶ طرح دیگر کلنگزنی خواهد شد، افزود: مجموع سرمایهگذاری این طرحها بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است.
رضایی با اشاره به اهمیت اجرایی این تعداد طرح آبرسانی و فاضلاب در استان اضافه کرد: با اجرای طرحهای آب و فاضلاب نقش مهمی در بهبود خدمات آبرسانی، مدیریت صحیح فاضلاب و ارتقای شاخصهای سلامت و رفاه عمومی در پی خواهد داشت.
وی توسعه شبکههای آبرسانی شهری و روستایی، اصلاح و تقویت خطوط انتقال و افزایش ظرفیت تصفیهخانهها از جمله مهمترین طرحهای آب و فاضلاب در هفته دولت است ادامه داد: با بهره بردارب از این تعداد طرح، علاوه بر تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار برای مردم استان، نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست و منابع آبی خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: این طرحها با هدف پاسخگویی به نیازهای روزافزون جمعیت استان و رفع مشکلات دیرینه حوزه آب و فاضلاب طراحی و اجرا شده است و انتظار میرود نتایج این طرحها آن در کوتاهترین زمان در زندگی مردم نمایان شود.
رضایی تأکید کرد: بهرهبرداری از این طرحها اقدامی اجتماعی و زیربنایی است که میتواند توسعه اقتصادی، افزایش کیفیت زندگی و ارتقای عدالت در بهرهمندی از خدمات عمومی را برای مردم کهگیلویه و بویراحمد به همراه داشته باشد.