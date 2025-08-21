پخش زنده
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی در مراسمی تکریم و معارفه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این مراسم از تلاشهای امیر شهسوار جلاوت قدردانی و هادی برزگری بعنوان سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی معرفی شد.
مراسم تکریم مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی ، با حضور ایرج موفق عضو هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، کرمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه برگزار شد.