به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبداللطیف عباسی‌نژاد اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳ شرکت آب منطقه‌ای بوشهر طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی را پیگیری کرده است. در همین راستا، ۸۹۳ حلقه چاه به ابزار اندازه‌گیری هوشمند (کنتور) تجهیز شده‌اند که گامی مهم در پایش دقیق برداشت‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت‌های غیرمجاز محسوب می‌شود.

وی افزود: این اقدام شفافیت را در مدیریت مصرف آب افزایش داده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تری را فراهم می‌آورد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری افزود: همچنین در سال گذشته ۲۸۹ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب‌المنفعه گردید که منجر به صرفه‌جویی ۷.۴۴ میلیون متر مکعبی در مصرف آب شده است.

عباسی نژاد گفت: این عملیات نشان‌دهنده عزم جدی ما در برخورد با تخلفات آبی است و علاوه بر این، از ۳.۰۶ میلیون متر مکعب اضافه برداشت از چاه‌های مجاز جلوگیری به عمل آمده و ۵۱۳ پرونده اصلاح و تعدیل پروانه بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی نیز ساماندهی شده است.

وی به توقیف دستگاه‌های حفاری غیرمجاز به عنوان یکی از مؤثرترین راهکار‌ها برای مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، در مجموع ۳۷ دستگاه حفاری غیرمجاز در سطح استان توقیف شد که شامل دستگاه‌های حفاری ضربه‌ای و دورانی، تراکتور‌های حفاری، کمپرسور‌های برقی و دیزلی و سایر ادوات مربوطه بوده است.

عباسی نژاد اضافه کرد: بیشترین توقیفات در شهرستان دشتستان با ۱۲ مورد مربوط به سایر ادوات حفاری و ۴ مورد برای هر یک از تراکتور‌های حفاری، کمپرسور‌های برقی و دیزلی بوده است. این آمار نشان می‌دهد که مقابله با ابزار حفر غیرمجاز چاه، یکی از اولویت‌های اصلی ماست.

وی با تاکید بر استمرار برخورد با تخلفات آبی گفت: در طول پنج سال اخیر، مجموعاً ۲۸۵ دستگاه حفاری توقیف شده است که شامل ۵ دستگاه حفاری ضربه‌ای یا دورانی، ۳۷ تراکتور حفاری، ۹۳ کمپرسور برقی، ۲۹ کمپرسور دیزلی و ۱۲۱ سایر ادوات حفاری می‌شود

عباسی‌نژاد تأکید کرد: با وجود تمامی این تلاش‌ها، نباید از واقعیت‌های منابع آبی استان بوشهر غافل شد. اقلیم خشک و کم‌بارش، افزایش دما و تبخیر، و رشد جمعیت، همگی فشار بی‌سابقه‌ای را بر منابع آب زیرزمینی استان وارد کرده‌اند.

وی افزود: سفره‌های آب زیرزمینی ما در بسیاری از دشت‌ها به دلیل افت شدید سطح آب و پیشروی آب شور دریا، در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند و شکنندگی این منابع هر روز بیشتر می‌شود.

عباسی نژاد یادآور شد: در استانی همچون بوشهر با اقلیمی کم بارش، هر قطره آب ارزشی حیاتی دارد و برداشت‌های بی‌رویه، چه مجاز و چه غیرمجاز، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای آینده استان به دنبال داشته باشد.