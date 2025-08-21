به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ موسی بزرگی رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: پلیس راه با همکاری همه دستگاه‌های امدادی و خدماتی با استقرار در مسیر تهران - مشهد و مسیر‌های منتهی به استان‌های شمالی کشور در تعطیلات پایان ماه صفر خدمات رسانی می‌کند.

وی افزود: پلیس و نیرو‌های امدادی و خدماتی اورژانی و هلال احمر در ۲۷۰ نقطه حادثه خیز جاده‌ای استان سمنان مستقر هستند.

وی با اشاره به بکارگیری ظرفیت خادمیاران رضوی و ۳۰ موکب برای تامین ایمنی سفر در مسیر‌های منتهی به مشهد مقدس اظهار امیدواری کرد: مسافران با توقف در جوار این مواکب و استراحت، سفر ایمنی داشته باشند.

رئیس پلیس استان سمنان تاکید کرد: ۱۰۰ دستگاه دوربین ثابت و ۳۰ دستگاه دوربین سیار برای نظارت بر سرعت خودرو‌های عبوری از استان سمنان مستقر است و با بر هم زنندگان ایمنی جاده برخورد جدی می‌شود.

سرهنگ بزرگی خستگی و خواب آلودگی را مهمترین عامل حوادث جاده‌ای بخصوص در مسیر‌های نزدیک شهر‌ها عنوان کرد و از رانندگان خواست با مدیریت زمان سفر به محض مشاهده موکب یا مجتمع بین راهی توقف و حداقل ۲۰ دقیقه استراحت کنند.